اجتماع تحضيري للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ببئر العبد

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء– أشرف سويلم:

عقدت الإدارة الصحية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، اجتماعًا تحضيريًا بحضور مشرفي مديرية الشؤون الصحية بالعريش، ومشرفي إدارة الأوبئة والتطعيمات بالإدارة الصحية ومشرفي الحملة بالإدارة الصحية، لبحث الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء.

وناقش الاجتماع، متابعة تطعيمات الأطفال الغير مقيدين وضرورة الالتزام بمواعيد جلسات التطعيم بالوحدة.

كما جرى التنوية، عن تطعيم السولك للأطفال فى عمر الشهرين، إبتداء من 22 فبراير 2021 في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ٢٠٢١، والسن المستهدف للتطعيم من سن يوم حتى ٥ أعوام.

كما جرى التنويه عن تطعيم الأطفال حديثي الولادة ضد مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي B خلال ٢٤ ساعة الأولى من الولادة.