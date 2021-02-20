أخبار عاجلة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اجتماع تحضيري للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ببئر العبد

Print
اجتماع تحضيري للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ببئر العبد اجتماع تحضيري للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ببئر العبد

مصراوي Masrawy

04:13 م السبت 20 فبراير 2021

شمال سيناء– أشرف سويلم:

عقدت الإدارة الصحية بمدينة بمحافظة شمال سيناء، اجتماعًا تحضيريًا بحضور مشرفي مديرية الشؤون الصحية بالعريش، ومشرفي إدارة الأوبئة والتطعيمات بالإدارة الصحية ومشرفي الحملة بالإدارة الصحية، لبحث الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء.

وناقش الاجتماع، متابعة تطعيمات الأطفال الغير مقيدين وضرورة الالتزام بمواعيد جلسات التطعيم بالوحدة.

كما جرى التنوية، عن تطعيم السولك للأطفال فى عمر الشهرين، إبتداء من 22 فبراير 2021 في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ٢٠٢١، والسن المستهدف للتطعيم من سن يوم حتى ٥ أعوام.

كما جرى التنويه عن تطعيم الأطفال حديثي الولادة ضد مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي B خلال ٢٤ ساعة الأولى من الولادة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية