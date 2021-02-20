سجود وزغاريد.. لحظة تسليم سكان عقار كوم الشقافة المائل شقق بشائر الخير

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الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

سلم حي غرب الإسكندرية، اليوم السبت، 8 وحدات سكنية جديدة مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية لمتضرري عقار كوم الشقافة المائل، بمدينة "بشائر الخير 3".

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية بـ "بشائر الخير3" لسكان عقار كوم الشقافة المائل.

وسادت حالة من الفرحة بين السكان خلال تسلمهم الوحدات السكنية الجديدة بعد إخلائهم من العقار المائل وهدمه، إذ أطلقت السيدات الزغاريد، فيما سجدت أخريات شكرًا لله داخل شقتها الجديدة بـ "بشائر الخير 3".

وأعربت نعمة إسماعيل وعبدالله خميس، عن سعادتهما بتسلم كل منهم وحدة سكنية مجهزة بالكامل، بعد ضياع "تحويشة العمر" في العقار المائل، موجهين الشكر للرئيس السيسي، لإنقاذهم من الشارع بعد هدم منزلهم.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغًا في 6 فبراير الجاري، بحدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من طابق أرضي و9 أدوار علوية مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

وأصدر المحافظ الإسكندرية، عدة قرارات منها إخلاء 5 عقارات بمحيط العقار المائل من السكان، وهدمه حتى سطح الأرض.