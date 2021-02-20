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بالصور.. بدء أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري في أسوان

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بالصور.. بدء أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري في أسوان بالصور.. بدء أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري في أسوان

مصراوي Masrawy

03:54 م السبت 20 فبراير 2021

أسوان- إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، دخول المشروع القومي والحضاري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح لتطوير الريف المصري حيز التنفيذ الفعلي على الأرض، بـ68 قرية بكوم أمبو وإدفو، بواقع 20 مجلس قروي أم، و321 نجع وتجمع ريفي، و62 منطقة سكنية، لتحسين حياة ومعيشة نحو ثلثي سكان المحافظة.

وأشار محافظ أسوان إلى طرح جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، وجهات أخرى بطرح المشروعات بالقرى المستهدفة، ومنها الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطرق والغاز الطبيعي والصحة والطب البيطري والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء وغيرها.

وأضاف المحافظ، إلى أنه بالتزامن مع ذلك يجري البدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن 53 مشروعًا بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة داخل قريتي الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو باعتمادات 198 مليون جنيه، بعد إنهاء معظم مشروعات المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعًا على مرحلتين، بإجمالى 83 مشروعًا باعتمادات 280.7 مليون جنيه.

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