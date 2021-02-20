غدًا.. توقيع بروتوكول تحويل القنصلية الايطالية ببورسعيد لمستشفى

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

يوقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسفير جيامباولو كانتيبي، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، بروتوكولًا غدًا الأحد، لتطوير القنصلية الإيطالية ببورسعيد وتحويلها لمستشفى ومعهد صحي.

وأكد المحافظ أنه جرى التنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في أعمال تطوير القنصلية الإيطالية، والاستفادة منها لتصبح صرحًا طبيًا على أعلى مستوى، مؤكدًا أنها تساهم في الارتقاء بالعملية الصحية والتعليمية ببورسعيد، وتدعم التعاون مع الجانب الإيطالي.

وأشار إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة القنصلية الإيطالية تجري بالتوازي مع أعمال تطوير المنطقة المحيطة.