برلمان تونس يخاطب قيس سعيد لعقد اجتماع ثلاثي لحل الأزمة السياسية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

تونس- أ ش أ:

قال مساعد رئيس مكتب مجلس نواب الشعب التونسي المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، السبت، أن رئيس البرلمان، توجه برسالة خطية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، دعاه فيها إلى تنظيم لقاء ثلاثي يجمعهما إلى جانب رئيس الوزراء هشام مشيشي لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.

وأوضح مذيوب لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أن رئيس البرلمان جدد في رسالته الدعوة لحوار وطني باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة .

وتعيش تونس منذ قرابة شهر أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا)، الذين صادق عليهم البرلمان في 26 يناير الماضي، بسبب تحفظ الرئيس قيس سعيد على طريقة التعديل الوزاري، ورفضه تعيين بعض الوزراء قائلا أنه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية .