محافظ شمال سيناء يتفقد استعدادات المدارس لامتحانات نصف العام ويشهد ختام دورى العباقرة

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء - أشرف سويلم :

تفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استعدادات مدارس المحافظة لامتحانات نصف العام الدراسى الأول، والمقرر إجرائها إلكترونيًا.

وأكد المحافظ، أن ظروف كورونا التي أدت إلى أداء الامتحانات بشكل إلكتروني جاءت في صالح الطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لأداء الامتحانات وتجهيز القاعات لاستقبال الطلاب.

وأشار المحافظ، الى أن مصر من أقل الدول تأثرًا بجائحة كورونا، وأن البيانات اليومية تؤكد انخفاض أعداد المصابين والوفيات، وكذلك محافظة شمال سيناء التي تنخفض بها الأعداد باستمرار.

وشهد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم والقيادات التعليمية ختام دوري العباقرة الذي نظمته إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم لتفعيل التنافس بين المدارس الثانوية، والذى أقيم فى قاعة الشهيد محمد عبدالقادر العلاقمي بمدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش، والذي يحمل اسم الشهيد محمد عبدالقادر العلاقمي.

وسلم المحافظ كأس الدورى لمدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية للبنين بعد فوزها بالدوري، كما وزع شهادات التقدير على مدرسة الألفي الثانوية بنات بالعريش، وكرم مسئولي الدوري وطاقم الإعداد والمحكمين.