بعد انتشاله بغزة.. وصول جثمان أحد ضحايا "اللنش" الغارق ببورسعيد إلى العريش

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، وصول جثمان ماهر جابر خله عبيد، أحد ضحايا لنش التوكيل الملاحي الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، لمستشفى العريش، استعدادًا لنقله إلى المحافظة، عقب العثور عليه على شواطئ رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن الأجهزة المعنية أتمت إجراءات تسلم جثمان ماهر جابر خلة، بعد ظهوره على شاطئ رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وتكليف هيئة الإسعاف بالدفع بإحدى السيارات من مدينة العريش لاستلام الجثمان ونقله إلى مستشفى العريش لإعادته لمحافظة بورسعيد بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.