بالصور.. وزيرة الصحة تتجول بمستشفيات التأمين الصحي بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق الرفاعي:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، بالربط المميكن بين الوحدات والمراكز الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، للاستفادة من قاعدة البيانات في الوقوف على المحددات والاحتياجات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين.

وأشادت الوزيرة، خلال الجولة بمستوى التجهيزات بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات من حيث البنية التحتية، والخدمات الطبية المقدمة بها، وكفاءة الأطقم الأطقم الطبية التي جرى تدريبها بمختلف التخصصات.

وشملت زيارة الوزيرة 6 منشآت طبية تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل طبقًا للمنظومة الجديدة، وهي مركزي "طب أسرة الشهداء والمحسمة القديمة"، ووحدتي "طب الأسرة بالكيلو2، والسلام المحطة"، ومستشفيي "القصاصين المركزي والتل الكبير المركزي".