"شروع في قتل".. إحالة المتهم بتعرية رضيعته في الشارع لجنايات الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، المتهم بتعذيب ابنته وتعريتها بقرية بانوب في نبروه، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لمحاكمته.

كانت نيابة طلخا ونبروه برئاسة المستشار أحمد المسلمي، قد انتهت من التحقيق مع "رمضان ح"، 30 عامًا، في اتهامه بالشروع في القتل، وجرى سماع أقواله وشهود العيان، وأم الطفلة ومشاهدة مقطع الفيديو المصور.

ووجهت النيابة العامة للشاب تهمة الشروع في القتل، وتعريض حياة طفله للخطر، ورفض تسجيل الطفلة بسجلات القيد بالإضافة إلى البلطجة.

واستمعت النيابة إلى شهود العيان، وأم الطفلة 19 عامًا، ووالدها و 3 من الجيران.

وأكدت الأم في أقوالها، أن زوجها عذب طفلتهما الرضيعة، بنزع ملابسها وسط الشارع في البرد وحاول حرقها، لافتة إلى انفصالها عنه منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة، ووجود خلاف بينهما، وأنه اعتاد ارتكاب أفعال غريبة، مشيرة إلى أن سببب تعذيبه لطفلته هو مطالبته بضرورة الاعتراف بها، إلا أنه رفض.

يذكر أن محكمة جنح نبروة، قد عاقبت المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، في القضية المتهم فيها بالاعتداء على زوجته ووالدها.