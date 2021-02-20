ضبط عاطل بحوزته 75 طربة حشيش بكمين في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم السبت، القبض على عاطل بكمين في المنتزه، وبحوزته 75 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمزالة عاطل، مقيم بمنطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، نشاطًا إجراميًا عبر الاتجار في المواد المخدرة.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وجرى إعداد كمين لضبطه أثناء تواجده بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية، وعثر بحوزته على 75 طربة لمخدر الحشيش تزن 8 كيلو و250 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف في التحقيقات بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش وترويجه على عملائه في الإسكندرية.



تحرر محضر بقسم شرطة المنتزه ثالث، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.