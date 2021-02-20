السرعة المفرطة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر بقنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، ظهر اليوم السبت، في حادث تصادم نتيجة السرعة المفرطة، بين دراجة هوائية وسيارة نقل ثقيل، بمركز نجع حمادي شمالي قنا، بمدخل قرية بركة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع شاب و إصابة آخر في حادث تصادم بطريق "نجع حمادي- هو"، بمدخل قرية بركة ناجم عن السرعة الزائدة.

وأفاد مصدر بمرفق إسعاف نجع حمادي، بمصرع صابر عبدالعاطي محمود ٢٧ عامًا، وإصابة مرزوق عاطف محمد ٢٢ عامًا بكدمات و جروح متفرقة، نقل على إثرها إلى مستشفى نجع حمادي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تحرر محضر بالحادثة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.