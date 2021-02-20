بالصور.. وزير النقل يعلن دخول برج سكة حديد ديروط الخدمة

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أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، اليوم السبت، دخول برج إشارات مزلقان محطة السكك الحديدية الإلكتروني بديروط في أسيوط الخدمة.

واستمع وزير النقل لشرح عن مشروع تحديث نظم الإشارات السكك الحديدية على خط "بني سويف- أسيوط" والذي يهدف إلى استبدال النظام الحالي "الميكانيكي" بأخر الكتروني حديث ما يسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

كما يسهم في تقليل فترة التقاطر، ومتابعة حركة مسيرة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

ويتكون برج إشارات ديروط الإلكتروني من برج إشارات رئيسي و 2 برج ثانوي ويتحكم برج إشارات ديروط في عدد 66 سيمافور ضوئي و8 مزلقانات تعمل أتوماتيكيًا.

كان في استقبال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية، ومن المقرر أن يشمل جدول زيارة وزير النقل، تفقد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط، الرابط بين طرق "الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي والزراعي" بتكلفة 1.7 مليار جنيه.