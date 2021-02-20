بالصور.. "اللنش" الغارق أمام سواحل بورسعيد قبل الحادث بدقائق

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

حصل موقع "مصراوي"، على أخر صور لـ"اللنش" الغارق أمام سواحل محافظة بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، قبل تحميله بطرد لتوصيله إلى مركب حاويات بغاطس البحر المتوسط.

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ووضعه بمشرحة مستشفى السلام بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة، قبل أن يُعثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ3 الآخرين.