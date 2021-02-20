مزقوا جسده بسكين.. 4 أشخاص يقتلون بائع خضار في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

دفع الثأر 4 أشخاص إلى التخلص من بائع خضار بمنطقة عين الدار الشعبية، بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، طعنا بسكين، وجرى ضبط المتهمين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بمقتل بائع خضار بمدينة الخارجة.

وتبين أن المجني عليه سيد مصطفى 25 عامًا، بائع خضار، لقي حتفه بسبب خلافات ثأرية بينه والمتهمين.

انتقلت قوة من إدارة البحث الجنائي ومباحث قسم شرطة الخارجة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.