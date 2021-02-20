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بالصور.. وفد كنسي في زيارة لمتحف شرم الشيخ الدولي

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بالصور.. وفد كنسي في زيارة لمتحف شرم الشيخ الدولي بالصور.. وفد كنسي في زيارة لمتحف شرم الشيخ الدولي

مصراوي Masrawy

01:12 م السبت 20 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل متحف شرم الشيخ اليوم السبت، وفدًا يضم عدد من شباب وفتيات كنيسة السمائيين التابعة لإيبارشية جنوب سيناء، لتفقد قاعات العرض المتحفي، تحت رعاية الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء.

واستقبل الوفد المهندسة ميريام إدوارد، المشرف العام على المتحف، ومحمد حسنين مدير المتحف، والذي قال إنه جرى تقسيم الوفد إلى مجموعتين، للقيام بجولة إرشادية داخل قاعات العرض، وتقديم شرح مبسط لمقتنيات المتحف الفريدة للوفد الكنسي.

وأكد مدير المتحف أنه يجري تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثانية من ، بإلزام الزائرين بارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات الآمنة من خلال التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة للعاملين بالمتحف يوميًا، وقياس درجة حرارة الزائرين قبل دخول المتحف.

وأشار مدير المتحف في تصريح له اليوم، إلى أن الوفد أبدى إعجابه بمقتنيات المتحف خاصة المحنطات، والمجوهرات الملكية الخاصة بأسرة محمد علي، كما حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية.

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