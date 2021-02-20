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بالصور- المقاعد طارت 50 مترًا.. نيابة السويس تعاين موقع حادث أتوبيس السويس

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بالصور- المقاعد طارت 50 مترًا.. نيابة السويس تعاين موقع حادث أتوبيس السويس بالصور- المقاعد طارت 50 مترًا.. نيابة السويس تعاين موقع حادث أتوبيس السويس

مصراوي Masrawy

01:03 م السبت 20 فبراير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

باشرت النيابة العامة في السويس، اليوم السبت، التحقيق في حادث تصادم أتوبيس بشاحنة بطريق محور 30 يونيو، والذي أسفر عن مصرع 9 ركاب وإصابة 6 آخرين بينهم أطفال.

وشكل المستشار أيمن قطب رئيس نيابة فيصل والجناين فريق للتحقيق في الحادث ضم محمد سليم ومحمد سمير وكيلا النائب، والذين انتقلوا لموقع الحادث لمعاينة الأتوبيس والسيارة والوقوف على كيفية وقوعه.

وأفادت المعاينة أن شاحنة نقل بمقطورة محملة بمواد محجرية كانت متوقفة يسار طريق محور 30 يونيو المتفرع طريق "النفق– القاهرة"، بسبب عطل في آلة الجر الخلفي، وأشعل السائق النار في إطار سيارة على مسافة خلف الشاحنة لتنبيه قائدي السيارات، إلا أن الدخان حجب الرؤية فاصطدم قائد الأتوبيس بالسيارة.

ونتيجة للسرعة تهشم الجانب الأيسر من الأتوبيس، وتطايرت المقاعد الخلفية ومتعلقات الركاب مسافة تجاوزت 50 مترًا بمكان الحادث، وتحولت جثامين 6 ركاب كانوا جالسين في المقاعد اليمني إلى أشلاء.

كما انتقل فريق النيابة إلى مستشفى السويس العام لسؤال المصابين وسماع أقوالهم في الحادث ومناظرة جثث المتوفين بمشرحة السويس.

وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط السائق الهارب، وصرحت بدفن جثامين الركاب المتوفين وتسليمها لأسرهم.

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