وزير النقل يصل أسيوط ويتفقد برج إشارات مزلقان ديروط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى محافظة أسيوط، اليوم السبت، وتفقد برج إشارات مزلقان محطة السكك الحديدية بديروط.

يأتي ذلك ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات السكك الحديدية "بني سويف- أسيوط" لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

كان في استقبال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية، ومن المقرر أن يشمل جدول زيارة وزير النقل، تفقد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط، الرابط بين طرق "الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي والزراعي" بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

ومحور ديروط يجري تنفيذه بطول 15.6 كيلومتر وعرض 21 مترًا، ويتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا، أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد "القاهرة- أسوان" وترعة الإبراهيمية.

وجرى تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى، فضلًا عن عمل المجسات لمسار المحور.