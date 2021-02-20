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محافظ بورسعيد: استلام جثمان ضحية اللنش الغارق بعد انتشالها من رفح الفلسطينية

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محافظ بورسعيد: استلام جثمان ضحية اللنش الغارق بعد انتشالها من رفح الفلسطينية محافظ بورسعيد: استلام جثمان ضحية اللنش الغارق بعد انتشالها من رفح الفلسطينية

مصراوي Masrawy

01:00 م السبت 20 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أن الأجهزة المعنية، قد أنهت إجراءات تسلم جثمان ماهر جابر خلة، أحد ضحايا اللنش الغارق، بعد ظهورها على شاطئ رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأكد المحافظ، في بيان له، أنه جرى تكليف هيئة الإسعاف بالدفع بإحدى السيارات التابعة لها من مدينة العريش لاستلام الجثمان ونقله إلى مستشفى العريش تمهيدا لإعادته إلى محافظة بورسعيد بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أنه جرى توسيع نطاق البحث عن باقي ضحايا الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش، والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء.

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصين من التوكيل الملاحي هما "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة هما "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ووضعه بمشرحة مستشفى السلام بورسعيد، قبل أن يُعثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عامًا على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة.

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