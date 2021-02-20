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نزوة تنتهي بـ"عشماوي".. مأساة اختطاف فتاة واغتصابها بزراعات الشرقية

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نزوة تنتهي بـ"عشماوي".. مأساة اختطاف فتاة واغتصابها بزراعات الشرقية نزوة تنتهي بـ"عشماوي".. مأساة اختطاف فتاة واغتصابها بزراعات الشرقية

مصراوي Masrawy

12:12 م السبت 20 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الستار على واقعة اختطاف فتاة في الحادي والعشرين من عمرها، واغتصابها وسط الزراعات بالشرقية، وتصويرها وتهديدها بفضحها.

عشة و 3 ذئاب

لم تدري "أمل" ابنة إحدى قرى الزقازيق بالشرقية، أن استقلالها "توك توك" لشراء حاجياتها، صدفة، ستكون وبالًا عليها، إذ فوجئت بالسائق، ينحرف بها فجأة إلى طريق زراعي، وحينما حاولت الاستفسار منه عن سبب تغيير وجهته أخبرها أن الطريق به أعمال صيانة، وأن الزراعات هي البديل الآمن والمختصر.

وفوجئت الفتاة بالسائق يقف أمام "عشة" بها اثنين من الشباب؛ لتكتشف نوايا الذئب واتفاقه مع الاثنين على إحضار فتاة لاغتصابها.

اعتداء وتهديد

صراخ واستغاثات الفتاة لم تشفع لها، إذ جردها الذئاب من ملابسها واغتصبها الأول بينما صورها الباقين بهاتف أحدهما، وألقاها خارج العشة وهددها بفضحها.

عادت الفتاة إلى منزلها وأخبرت والدها بما حدث، فأسرع بتقديم بلاغ بالواقعة، وتوصلت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 25481 جنايات الزقازيق لسنة 2020، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة: "رامي.ج. أ" 27 عامًا، و"أحمد.أ.ع.أ" 19 عامًا، و"أحمد.ع.ع"، مُقيمين بقرية "بني شبل" بالزقازيق.

جرى ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي عاقبت الأول بالإعدام شنقًا، والمتهمين الثاني والثالث بالسجن 5 أعوام لكلٍ منهما.

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