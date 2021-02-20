خروج مصابي حادث أتوبيس جنوب سيناء من المستشفى عدا سائحة وسائق

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جنوب سيناء– رضا السيد:

أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن جميع السائحين من مصابي حادث انقلاب الأتوبيس السياحي الذي وقع أمس عند منطقة حمام فرعون، خرجوا من المستشفى عدا سائق الأتوبيس وسائحة.

وقال وكيل الوزارة في تصريح له اليوم السبت، إن الحالة الصحية للسائق مستقرة، ومن المقرر أن تخضع السائحة لجراحة بسيطة اليوم داخل مستشفى أبورديس المركزي.

وكان قد تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس سياحي قادم من شرم الشيخ متجه إلى محافظة القاهرة، على بعد 40 كيلومتر من مدينة أبوزنيمة، بالقرب من منطقة حمام فرعون اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا بينهم سائق الحافلة خالد حسين فؤاد، و 20 سائحًا من جنسيات مختلفة، بينهم 6 روس، و 2 كازاخستان، و 2 رومان، و 10 من أوكرانيا.