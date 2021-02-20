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ضبط 100 جوال بها خام الذهب بحوزة سائق في أسوان

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ضبط 100 جوال بها خام الذهب بحوزة سائق في أسوان ضبط 100 جوال بها خام الذهب بحوزة سائق في أسوان

مصراوي Masrawy

12:00 م السبت 20 فبراير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة أسوان اليوم السبت، سيارة نقل محملة بـ100 جوال بها خام الذهب.

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بأنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان الحالة الأمنية بطريق (القاهرة-أسوان) الزراعي، جرى ضبط سيارة نقل محملة بـ 100 جوال بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 5 أطنان، كما جرى ضبط 30 جرام من خام الذهب.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجاري عرض المتهم على النيابة.

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