"برد العجوزة والشمس الكبيرة".. تعرف على آخر نوات الشتاء بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy



الإسكندرية– محمد عامر:

باق من الزمن 28 يومًا على انتهاء فصل الشتاء، إذ يبدأ فصل الربيع فلكيًا في 20 مارس المقبل، والذي يتميز بالدفء واعتدال الطقس واستقرار الأحوال الجوية.

ويستعرض "مصراوي" مواعيد آخر نوات الشتاء في الإسكندرية، والظواهر الجوية المصاحبة لها:

"السلوم"

تعد نوة السلوم من أكثر نوات الشتاء ضراوة وتأتي في 2 مارس، وسميت بالسلوم كونها تأتي مصحوبة برياح جنوبية غربية من ناحية السلوم والحدود الغربية، فضلًا عن أمطار تستمر يومين.

"الحسوم"

تهب نوة الحسوم– آخر النوات الممطرة في 9 مارس، وسميت بهذا الاسم نظرًا لشدتها حيث يصاحبها برق ورعد شديدين وأمطار، وتستمر لمدة أسبوع.

"الشمس الكبيرة"

تبدأ نوة الشمس الكبيرة يوم 18 مارس من كل عام وتستمر يومين مصحوبة برياح شرقية، دون أمطار، وتسطع فيها الشمس بقوة، لذا سميت بهذا الاسم.

"عوة وبرد العجوزة"

تتعرض الإسكندرية لنوة عوة في 24 مارس، يصاحبها رياح شرقية وتستمر 6 أيام، وتعد آخر النوات الباردة.

"الخماسين ورياح النقطة"

يختتم موسم النوات بـ "رياح الخماسين" و"رياح النقطة"، الأولى تهب في 23 من شهر أبريل وتستمر يومين ويصاحبها رياح شرقية ساخنة محملة بالأتربة والرمال، والثانية تبدأ في 18 من شهر يونيو وتستمر يومين ويصاحبها رياح شرقية ساخنة.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض على مدار فصل الشتاء، لـ 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.