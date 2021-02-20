بالصور.. تنفيذ 42 قرار إزالة تعديات في بورسعيد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم السبت، لإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء والخروج عن خط التنظيم بمنطقة الأمل الجديد.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 15 قرار هدم وإزالة تحويطات من الطوب والحديد، و27 قرار إزالة إشغالات وتعديات بالمنطقة، شملت أكشاك ثابتة ومتحركة من الطوب والصاج والخشب، وطاولات للبلياردو، وسلالم من الطوب خارج خط التنظيم.

وأكد رئيس الحى على إزالة كافة الإشغالات بالمنطقة والأكشاك غير المرخصة، والالتزام بالمساحات القانونية المرخص بها، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.