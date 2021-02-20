وزير النقل يزور أسيوط لتفقد أعمال تنفيذ محور ديروط الحر

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مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

يزور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، محافظة أسيوط، اليوم السبت، لتفقد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط، الرابط بين طرق "الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي والزراعي" بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

ومحور ديروط يجري تنفيذه بطول 15.6 كيلومتر وعرض 21 مترًا، ويتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا، أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد "القاهرة- أسوان" وترعة الإبراهيمية.

وجرى تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى، فضلًا عن عمل المجسات لمسار المحور.