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ضبط طبيب متهم بالاستيلاء على 400 مليون جنيه من الأهالي بالغربية

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ضبط طبيب متهم بالاستيلاء على 400 مليون جنيه من الأهالي بالغربية ضبط طبيب متهم بالاستيلاء على 400 مليون جنيه من الأهالي بالغربية

مصراوي Masrawy

11:18 ص السبت 20 فبراير 2021

الغربية- مروة شاهين:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم السبت، أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وجمع مبلغ 400 مليون جنيه بزعم توظيفها مقابل أرباح.

وكانت الأجهزة الأمنية قد شكلت فريق بحث لكشف ملابسات ما جرى تداوله على الإنترنت، حول شخص متهم بالاستيلاء على أموال عدد من الأهالي بحجة توظيفها إلا أنه رفض رد أصل المبلغ.

وتبين من التحريات، أن المتهم طبيب، وله محل إقامة آخر بكفر الزيات في الغربية "له معلومات جنائية"، وأنه جمع من الأهالي 400 مليون جنيه لبناء مركز جراحات ومناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالي 4 سنوات، مقابل إعطائهم جزء من أرباحه.

تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختبائه وجرى ضبطه، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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