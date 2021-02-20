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محافظ أسيوط يلتقي مسئولي جهاز التعمير لمناقشة المسح الشامل لقرى حياة كريمة

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محافظ أسيوط يلتقي مسئولي جهاز التعمير لمناقشة المسح الشامل لقرى حياة كريمة محافظ أسيوط يلتقي مسئولي جهاز التعمير لمناقشة المسح الشامل لقرى حياة كريمة

مصراوي Masrawy

10:19 ص السبت 20 فبراير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، المهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، لمناقشة المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى.

واستعرض المحافظ نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع والتي يبلغ عددها 149 قرية، على أن يبدأ العمل بساحل سليم كأولوية؛ مشددًا على سرعة التنسيق مع كافة الجهات لبدء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار اللواء سعد، إلى أن المشروع يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ5 مراكز هي "ساحل سليم، أبوتيج، أبنوب، صدفا، الفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بـ"منفلوط وديروط".

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