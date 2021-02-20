بالصور.. العثور على جثة ثاني ضحايا "لنش بورسعيد" على شاطئ رفح بغزة

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

بعد مرور يومين من البحث، عُثر في الساعات الأولى من اليوم السبت، على جثة أحد ضحايا لنش التوكيل الملاحي الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، وذلك بشاطئ رفح جنوب قطاع غزة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا لمتعلقات وجثمان مصري الجنسية من محافظة بورسعيد جرى العثور على جثته على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، وتعرف عليها عدد من زملاء الضحايا، وأكدوا على أنها جثة زميلهم ماهر جابر خله عبيد، 47 عامًا، أحد من كانوا على متن اللنش.

وكان لنش تابع لأحد التوكيلات الملاحية، قد خرج مساء الثلاثاء الماضي، لتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصين من التوكيل الملاحي وهما "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ في وقت سابق في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ووضعه بمشرحة مستشفى السلام بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت وزارة البترول، قد دفعت بالقاطرة "أحمد فاضل" للمشاركة في أعمال البحث الجارية عن جثامين الضحايا وجرى إنزال وحدة غطس يجرى التحكم بها عن بعد، كما وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بخروج فرقتي إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن الجثامين.