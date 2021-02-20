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هشم رأسه وادعى الجنون.. حبس متهم بقتل جاره في الشرقية

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هشم رأسه وادعى الجنون.. حبس متهم بقتل جاره في الشرقية هشم رأسه وادعى الجنون.. حبس متهم بقتل جاره في الشرقية

مصراوي Masrawy

09:59 ص السبت 20 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل جاره المدير العام بهندسة الطرق بمنيا القمح، بعدما هشم رأسه بـ"شومة" وحجر بسبب خلافات بينهما بعزبة "عيسى".

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول المجني عليه محمد محمد محمود، 59 عامًا، مدير عام بهندسة طرق منيا القمح، مُقيم عزبة "عيسى" التابعة لقرية "أبو طوالة"، مصابًا باشتباه بكسر في الجمجمة وغياب بدرجة الوعي، وتوفي بعد وصوله متأثرًا بإصابته.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4968 جُنح منيا القمح لسنة 2021، فيما تبين أن مرتكب الواقعة "محمد.ك" جار المجني عليه، 25 عامًا، بدون عمل، وجرى ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه، وأن الأخير اعتاد إهانته.

وقال "أيمن" نجل المجني عليه، إنه أثناء خروج والده من مسجد العزبة بعد الانتهاء من صلاة العشاء، فوجئ بالمتهم يعتدي عليه بعصا خشبية "شومة" وحجر دبش دون سبب، لافتًا إلى أن أسرة المتهم تدعي إصابته بحالة نفسية وقدمت تقارير طبيبة بشأن علاجه لمحاولة الهرب من العقاب، إلا أنه بكامل قواه العقلية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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