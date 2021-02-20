بسبب برودة الجو.. اختناق عجوز وابنتها أثناء التدفئة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيبت مُسنة وابنتها، اليوم السبت، باختناق إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون أثناء التدفئة بالمنزل، بمركز جهينة في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كل من "أميرة. ع" 70 عامًا ربة منزل، وابنتها "عفاف. م" 40 عامًا ربة منزل وتقيمان بناحية جهينة الغربية، مصابتين باختناق إثر استنشاقهما غاز أول اكسيد الكربون، وجرى تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد زوج الأولى "محمود. ا" 85 عامًا بالمعاش بأنه أثناء إشعال زوجته النيران للتدفئة داخل إحدى غُرف المنزل غلبهما النعاس واختنقتا نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون ما أدى لإصابتهما، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.