تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم، اليوم السبت، إثر تناولهم لبن فاسد، بمدينة سوهاج.

تلقى مأمور قسم أول شرطة سوهاج إخطارًا من مستشفى سوهاج العام، بوصول كل من "سلوى. ا" 40 عامًا ربة منزل، "روجينا. ر" 15 عامًا طالبة، "ريمون. ر" 13 عامًا طالب، "أرينا. ر" 4 أعوام "أبناء الأولى" ويقيمون شارع المخبز الآلي دائرة القسم، مصابين بإعياء وقيئ.

وأفادت المصابة الأولى بحدوث إصابتهم عقب تناولهم لبن فاسد بالمنزل، ولم تتهم

أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.