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مصرع 2 في حادث تصادم بالشرقية

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مصرع 2 في حادث تصادم بالشرقية مصرع 2 في حادث تصادم بالشرقية

مصراوي Masrawy

09:37 ص السبت 20 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي شخصين مصرعهما، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية بطريق "مشتول السوق– الزوامل" في بلبيس بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية أمام كوبري "التفتيش" بطريق "مشتول السوق– الزوامل" ببلبيس، ما أسفر عن مصرع كلٍ من محمد مهدي إمام، 53 عامًا، ومحمود محمد محمد 18 عامًا، مُقيمان بقرية "بساتين الإسماعيلية" ببلبيس.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الزوامل المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

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