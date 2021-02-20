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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

مصراوي Masrawy

09:19 ص السبت 20 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 3 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق "ههيا– أبو حطب" بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق "ههيا– أبو حطب" بههيا، ما أسفر عن إصابة كلً من محمد محمد أمين، 30 عامًا، مُقيم بعزبة "إسكندر"، ومحمد محمد السيد، 21 عامًا، مُقيم بقرية "المهدية"، وكريم عبدالنبي محمد، 27 عامًا، أصيبوا جميعًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق.

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