الهلال الأحمر ينظم قافلة طبية في قرى الأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

نظمت جمعية الهلال الأحمر المصري، قافلة طبية تضم عدد من التخصصات الطبية، في قرى محافظة الأقصر استمرت لمدة 4 أيام.

وقال منصور حسانين، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري بالأقصر، إن القافلة الطبية أقيمت بالتنسيق بين المركز العام وفرع المحافظة، في التخصصات الطبية "باطنة - عظام- جلدية - أطفال".

وأوضح منير العماري، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بالأقصر، أن القافلة التي يرعاها الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، قدمت خدمة الرعاية الطبية والعلاجية بالمجان لأهالي محافظة الأقصر في القرى التي جرى اختيارها لتنفيذ القافلة.

وأشار "العماري" إلى أن القرى التي جرى تنفيذ القافلة الطبية بها هي "القبلي قامولا، والكرنك، المهيدات، والحبيل".