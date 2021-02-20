تسبب في مصرع 9 أشخاص.. ننشر أسماء المصابين في حادث أتوبيس السويس

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السويس- حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن المستشفى استقبلت صباح اليوم السبت 6 مصابين في حادث تصادم أتوبيس "ميني باص" بسيارة نقل بطريق "الوردة البيضاء" المتجه إلى محور 30 يونيو، والذي أسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص.

وأضاف المصدر،أن المصابين من محافظة البحيرة، وكانوا يستقلون مينى باص رحلات يحمل لوحات "8217 ط ي ر" انطلق من شرم الشيخ متجهًا إلى المحافظة.

وتابع المصدر، أن المصابين هم يوسف السيد سعد 11 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه بارتجاج في المخ، وشقيقتيه "خديجة" 9 أعوام مصابة بكسر في الساق اليمني، و"هنا" 9 أشهر، مصابة بكدمات وسحجات.

كما أصيب محمد السيد 10 أعوام بكدمات وجروح وما بعد الارتجاج، وأحمد صبحي أحمد 25 عامًا بكسر بالساق وكسر بالفخذ الأيسر وكسر بالساق اليمني، والسيد عبده السيد 42 عامًا بكسر بالساق اليسرى.

وكان حادث تصادم قد وقع فجر اليوم السبت، بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل كانت متوقفة يمين الطريق، بسبب الأدخنة المتصاعدة من إطار أشعله سائق الشاحنة خلال توقفه، ما تسببت في حجب الرؤية عن سائق الأتوبيس فاصطدم بالشاحنة.

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