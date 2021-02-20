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مصرع وإصابة 15 في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في السويس

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مصرع وإصابة 15 في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في السويس مصرع وإصابة 15 في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في السويس

مصراوي Masrawy

08:40 ص السبت 20 فبراير 2021


السويس- حسام الدين أحمد:

لقى 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم أتوبيس ميني باص بسيارة نقل على طريق الوردة البيضاء المتجه إلى محور 30 يونيو، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين للمشرحة.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بتصادم ميني باص بسيارة نقل على طريق وصلة الوردة البيضاء الرابط بين المنفذ الغربي لنفق الشهيد أحمد حمدي والمتجه إلى محور 30 يونيو.

دفع مرفق اسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي بـ 15 سيارة إسعاف لموقع الحادث الواقع داخل نطاق السويس، وانتقل مدير الأمن لموقع البلاغ يرافقه اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد سامح بسيم مدير إدارة الدفاع المدني والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وأفادت المعاينة أن الحادث وقع على الطريق المتجه لمحور 30 يونيو، إذ اصطدم الأتوبيس رقم 8217 ط ي ر، بسيارة نقل بمقطورة تحمل لوحات 2299 نقل سويس/ جرار 458- 28.

وقال مصدر أمني إن السيارة النقل تعطلت فتوقف قائدها يمين الطريق وأشعل النار في إطار سيارة لتنبيه قائدي السيارات، إلا أن الأدخنة السوداء المنبعثة من حريق الإطار حجبت الرؤية أمام سائق الأتوبيس القادم من مدينة شرم الشيخ والمتجه إلى محافظة البحيرة فاصطدم بسرعته في الشاحنة.

وأضاف المصدر أن شدة الاصطدام تسببت في تهشم جسم الأتوبيس وتحطم نوافذ الجزء الأيسر وانفصالها، ما نتج عنه سقوط بعض الضحايا أرضا خارج الأتوبيس، فضلا عن صعوبة استخراج بعض الجثامين من داخل الأتوبيس.

ونقل إسعاف السويس 6 مصابين بينهم 3 أطفال إلى مستشفى السويس العام، كما نقل 3 جثث للمشرحة، بينما جرى الاستعانة برجال الحماية المدنية لقص اجزاء من الاتوبيس، واستخراج جثامين 6 ركاب كانت محتجزة داخل الأتوبيس.

وتابع المصدر أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من استخراج الجثامين، وجرى التواصل مع أسر الضحايا للتعرف على هوية المتوفين.

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