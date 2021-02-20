الدفع بقاطرة ووحدة غطس للبحث عن جثامين ضحايا "لنش" بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

دفعت وزارة البترول، اليوم الجمعة، بالقاطرة "أحمد فاضل" للمشاركة في أعمال البحث الجارية عن جثامين ضحايا واقعة غرق لنش أحد التوكيلات الملاحية الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص.

وتمتلك القاطرة "أحمد فاضل" إمكانيات وتقنيات حديثة، وهي متواجدة حاليًا في الموقع المحدد لها بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، كما جرى إنزال وحدة غطس يجري التحكم بها عن بعد.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد وجه بخروج فرقتين إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن الجثامين.