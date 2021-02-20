مصرع شاب صدمه قطار في بنها

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي شاب مصرعه، أسفل عجلات القطار ببنها بعدما صدمه قطار "الإسكندرية- القاهرة"، أثناء عبوره كوبري "السكة الحديد" ببطا.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بمصرع شاب أسفل عجلات القطار ببطا، وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث بنها، أن المجني عليه يدعى"أحمد.ف.أ" 21 عامًا، مبلط سيراميك، من قرية بطا، وأنه أثناء عبوره كوبري السكة الحديد، صدمه القطار ما أدى لإصابته ووفاته.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.