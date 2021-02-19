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إصابة ٢٦ حالة و٣ وفيات بكورونا في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

11:13 م الجمعة 19 فبراير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، رصد ٢٦ حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين ٢٧١ حالة إيجابية وتعافي ١٣ حالة جديدة خلال الأسبوع المنقضي ليصل إجمالي حالات التعافي لـ ١٧٠ حالة، كما أعلنت اللجنة عن وفاة ٣ حالات بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير ٢٤ حالة وفاة.

وشدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على جاهزية قطاعات التعليم العام والأزهري والجامعي استعدادًا لامتحانات نصف العام الدراسي وتعقيم وتطهير المدارس والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد الزملوط تكثيف عمل لجان المرور اليومية على المستشفيات لتقييم ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية ورصيد أسطوانات الأكسجين والذي جرى دعمه باحتياطي يكفي ١٥ يوماََ وكفاءة شبكات الغاز على مستوى المحافظة ورفع تقارير يومية بالموقف للجنة الأزمة الرئيسية.

بيان إصابات فيروس كورونا في الوادي الجديد 19 فبراير 2021

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