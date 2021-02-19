غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في الإسكندرية لمدة 3 ساعات

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الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي، غدًا السبت، عن 9 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا هي أبو قير "بجوار بنك مصر"، المعمورة البلد "خلف مسجد السادات"، دربالة" خلف مكتب الصحة"، السيوف شماعة " خلف المطافي".

وكذا يجري قطع المياه عن مناطق جناكليس"شارعي أبو قير ومدرسة جناكليس التجارية"، فيكتوريا "استراحة القنصلية أمام قسم المنتزه"، الإبراهيمية "شوارع عبدالمنعم سيد وسوهاج وإبراهيم شوقي"، وأيضا محطة الرمل "شارعي السلطان حسين وجعفر الصادق"، ونادي الصيد "مسبك أمون".