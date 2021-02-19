إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة، بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي أعلى نفق بياض العرب في اتجاه القاهرة ما أسفر عن إصابة شعبان نافع شعبان، 36 عامًا، مقيم محافظة المنيا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وعبدالرحمن مجدي مكرم، 23 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالمرفق الأيمن، وصالح محمد يوسف، 31 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، وعاطف بهاء الدين حسين 20 عامًا، كسر أسفل الكاحل الأيمن، وحمادة محمد أحمد، 23 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.