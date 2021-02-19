هبوط أرضي أسفل عقار قديم غربي الإسكندرية- صور

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الإسكندرية– محمد عامر:

وقع هبوط أرضي، مساء اليوم الجمعة، أسفل عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة طابية صالح بحي غرب الإسكندرية، ما أدى إلى انهيار أجزاء من العقار دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا بوقوع هبوط أرضي بعقار في طابية صالح "كوم الملح" بمنطقة القباري، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وقالت سحر شعبان، رئيس الحي، إن العقار مكون أرضي وطابق علوي، مشيرة إلى أن طابية صالح تعد من المناطق العشوائية غير المخططة.

وأضافت، أن الهبوط الأرضي طبيعي ولا يوجد أي كسر بمواسير المرافق، لافتة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على حياة المواطنين.