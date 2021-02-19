أخبار عاجلة

البيت الأبيض: عندما تتعرض السعودية لهجوم سندافع عنها -
الشباب الرابح الأكبر .. النصر يحسم ديربي الرياض ..قطبا جدة ألم وحسرة -
السعودية: جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا -
"يا تبقى الكويت يا تروح السعودية معها".. علاقات متجذرة بين البلدين -
غالبية الأمريكيين يثقون بقدرة بايدن على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية -
فرنسا تبحث تشديد قيود مكافحة كورونا مجددًا -
"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور -
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس" -
البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي -
"الأوقاف": إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف القليوبية لانقطاعه عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بينهم سيدتان.. وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

Print
بينهم سيدتان.. وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية بينهم سيدتان.. وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

مصراوي Masrawy

10:05 م الجمعة 19 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الجمعة، وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا "كوفيد- 19" بمستشفيات القليوبية بينهم سيدتان.

وقال المصدر، إن مستشفى قها للحجر الصحي سجل اليوم حالة وفاة واحدة، بينما سجلت مستشفى الجامعة ببنها، والتأمين الصحي النموذجي، حالتي وفاة لكل منهما، فيما سجلت مستشفى بنها العام، وكفر شكر المركزي حالة وفاة واحدة لكل منهما.

وأضاف المصدر، أن المتوفين بمستشفى قها، هي "أمنية.ق.ع.ب" 82 عامًا، من قرية الرملة ببنها، أما مستشفى الجامعة فقد سجلت اليوم حالتي وفاة هما "محمد.ن.د" 22 عامًا، من مدينة كفر شكر، وأحمد.ط.ه" 32 عامًا من الجيزة.

وتابع المصدر، أن المتوفين بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها هما "أشرف.م.ع" 49 عامًا من قرية ميت عاصم مركز بنها، و"فرج.م.إ" 66 عامًا من قرية جمجرة التابعة لبنها.

وأضاف المصدر، أن المتوفين بمستشفى كفر شكر المركزي وبنها العام، هما "نعمات.م.ع" 50 عاما من قرية كفر عابد التابعة لطوخ، و"وديع.م.ع" 63 عاما من عزبة النخل.

وتابع المصدر أن المتوفى بمستشفى بنها التعليمي، هو "كمال.ع.ح" مواليد 1935، والمتوفية بمستشفى كفر شكر المركزي، هي "كريمة.ف.ع" 73 عاما من قرية كفر مويس التابعة لبنها.

كانت محافظة القليوبية، قد سجلت اليوم الجمعة 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

شبكة عيون الإخبارية