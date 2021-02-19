بينهم سيدتان.. وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الجمعة، وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا "كوفيد- 19" بمستشفيات القليوبية بينهم سيدتان.

وقال المصدر، إن مستشفى قها للحجر الصحي سجل اليوم حالة وفاة واحدة، بينما سجلت مستشفى الجامعة ببنها، والتأمين الصحي النموذجي، حالتي وفاة لكل منهما، فيما سجلت مستشفى بنها العام، وكفر شكر المركزي حالة وفاة واحدة لكل منهما.

وأضاف المصدر، أن المتوفين بمستشفى قها، هي "أمنية.ق.ع.ب" 82 عامًا، من قرية الرملة ببنها، أما مستشفى الجامعة فقد سجلت اليوم حالتي وفاة هما "محمد.ن.د" 22 عامًا، من مدينة كفر شكر، وأحمد.ط.ه" 32 عامًا من الجيزة.

وتابع المصدر، أن المتوفين بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها هما "أشرف.م.ع" 49 عامًا من قرية ميت عاصم مركز بنها، و"فرج.م.إ" 66 عامًا من قرية جمجرة التابعة لبنها.

وأضاف المصدر، أن المتوفين بمستشفى كفر شكر المركزي وبنها العام، هما "نعمات.م.ع" 50 عاما من قرية كفر عابد التابعة لطوخ، و"وديع.م.ع" 63 عاما من عزبة النخل.

وتابع المصدر أن المتوفى بمستشفى بنها التعليمي، هو "كمال.ع.ح" مواليد 1935، والمتوفية بمستشفى كفر شكر المركزي، هي "كريمة.ف.ع" 73 عاما من قرية كفر مويس التابعة لبنها.

كانت محافظة القليوبية، قد سجلت اليوم الجمعة 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.