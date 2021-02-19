تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء- صور

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

حصل موقع "مصراوي" على صور حادث انقلاب أتوبيس سياحي اليوم الجمعة، على الطريق الدولي بجنوب سيناء، والذي أسفر عن إصابة 21 شخصًا بينهم جنسيات مختلفة من دول أوكرانيا وكازخستان، وروسيا.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس سياحي قادم من شرم الشيخ متجه إلى محافظة القاهرة، على بعد 40 كيلومتر من مدينة أبوزنيمة، بالقرب من منطقة حمام فرعون اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا بينهم سائق الحافلة خالد حسين فؤاد، و 20 سائحًا من جنسيات مختلفة، بينهم 6 روس، و 2 كازاخستان، و 2 رومان، و 10 من أوكرانيا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جرى الدفع بسيارات 10 سيارات إسعاف مجهزة فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي. وجرى عمل كافة الفحوصات الطبية واتخاذ اللازم نحو تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لكافة المصابين، وتتراوح الإصابات ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم أن 17 حالة خرجت من المستشفى، ومازال يوجد 4 حالات تحت الرعاية الطبية، وحالتهم الصحية مستقرة.