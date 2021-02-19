انتشال جثة غريق من مياه النيل بشبرا الخيمة

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بشبرا الخيمة، جثة غريق من نهر النيل أمام معدية دمنهور شبرا، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا بتلقيه إشارة من خدمات معدية دمنهور شبرا، بمشاهدتهم جثة طافية على مياه النيل، بالقرب من مكان الخدمة، وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري.

جرى انتشال الجثة وتبين أنها لذكر يرتدي ملابسه كاملة، ولم يجري العثور معه على متعلقات شخصية سوى بطاقة رقم قومي باسم "محمد.اح"، وتبين أنه من منطقة ميت عقبة بالقاهرة،

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.