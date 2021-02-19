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"سوهاج" تتسلم شهادة تصنيف الجامعات صديقة البيئة

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مصراوي Masrawy

07:08 م الجمعة 19 فبراير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تسلم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، شهادة التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة "صديقة البيئة"، لحصول الجامعة على المركز الخامس على مستوى الجامعات الإفريقية، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الجامعة حصدت أيضًا المرتبة رقم ٤٩٦ عالميًا من بين ٩١٢ جامعة من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن حصول الجامعة على هذا الترتيب جاء نتيجة التزامها بتطبيق اشتراطات ومعايير المسابقة التي جرى عليها التصنيف.

وقال إن المعايير شملت بصمة الكربون وتقليل الانبعاثات الضارة، البنية التحتية والغطاء الأخضر، ترشيد الطاقة واستحداث مصادر صديقة للبيئة، وترشيد استهلاك المياه، وفصل وتدوير المخلفات، واستخدام وسائل نقل أقل تلويثًا للبيئة، إلى جانب جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، ووجود وحدة للاستدامة بالجامعة لها موقع على المعلومات يجري تحديثه بصورة دورية لنشر الوعي البيئي بين منسوبي الجامعة.

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