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إصابة ٢١ شخصًا في انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء

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إصابة ٢١ شخصًا في انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء إصابة ٢١ شخصًا في انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

06:36 م الجمعة 19 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أصيب ٢١ شخصًا اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب حافلة سياحية، على الطريق الدولي بجنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب حافلة سياحية قادمة من شرم الشيخ متجه إلى محافظة القاهرة، بالقرب من منطقة حمام فرعون اتجاه مدينة رأس سدر، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جرى الدفع بسيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد أن المصابين حالتهم مستقرة، وتتراوح ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح، وجرى استخراج تصاريح خروج 17 حالة.

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