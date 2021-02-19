تفريغ 10 آلاف طن خردة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 27 سفينة، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس، اليوم الجمعة، وانتعاشة حركة الملاحة وانتظام عمليات الشحن والتفريغ.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 3631 طن فوسفات و700 طن يوريا، و7660 طن رمل و150 طن أسمنت و11842 كلنكر.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 6329 طن ذرة و10096 طن خردة، و1192 طن حديد و4516 طن سكر و16392 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 74254 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 58901 طنا.