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بعد تصدر المحافظة جدول تعاطي المخدرات.. جامعة سوهاج تكافح الإدمان

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بعد تصدر المحافظة جدول تعاطي المخدرات.. جامعة سوهاج تكافح الإدمان بعد تصدر المحافظة جدول تعاطي المخدرات.. جامعة سوهاج تكافح الإدمان

مصراوي Masrawy

06:11 م الجمعة 19 فبراير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ناقش الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الجمعة، مع فريق وحدة رصد المشكلات المجتمعية التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، آليات التعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة البرلمانية للمحافظة وجميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، لمكافحة المخدرات.

وجاء ذلك في ضوء تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تصدر المحافظة المرتبة الأولى في تعاطي المخدرات والثانية في التدخين والثالثة في تعاطي المشروبات الكحولية.

وأوضح "عزيز" أن إدارة الجامعة سارعت بتحديد آليات مكافحة الإدمان، لنشر ثقافة الوعي بمخاطر المواد المخدرة، وخاصة أن دور الجامعة يأتي في التركيز على الجانب التوعوي لطلابها، البالغ عددهم ما يزيد عن 75 ألف طالب وطالبة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جرى تشكيل فرق من الطلاب ممن تلقوا تدريبًا تخصصيًا من خلال "بيت التطوع"، الذي جرى إنشاؤه بالجامعة منذ عام 2019، بتمويل من مجلس الوزراء ويضم 1000 طالب يجري توزيعهم على قرى ومراكز المحافظة، ليكونوا منارة للتوعية وجذب مزيد من المتطوعين الشباب لمواجهة انتشار ظاهرة المخدرات، وتعريف الطلاب بأضرارها على الصحة العامة، والقضاء عليها .

وأوضح الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن رئيس الجامعة وجه بأن تبدأ أولى مراحل التوعية من خلال قرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والتي جرى الانتهاء من تطوير بنيتها التحتية، بحيث تبدأ مرحلة التنمية البشرية بهذه القرى.

وأشار "سليمان" إلى أنه سيجرى عقد ندوات توعوية مكثفة لسكان تلك القرى، للتعريف بمخاطر الإدمان.

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