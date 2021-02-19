منطقة حرفية ووحدات سكنية جديدة ضمن المخطط الاستراتيجي لمدينة رأس سدر

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جنوب سيناء- رضا السيد:

شهد علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، الجلسة الافتتاحية الخاصة ببدء أعمال المخططات الاستراتيجية للمدينة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية.

وقال رئيس المدينة اليوم الجمعة، إن التخطيط الاستراتيجي للمدينة يأتي في إطار التعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNhabitat)، تمهيدًا لوضع المدينة على الخريطة السياحية الخاصة بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى اقتراح إنشاء منطقة حرفية ومنطقة خدمات خاصة بفرع جامعة الملك سلمان، وإنشاء 500 وحدة سكنية بالمنطقة خلف مبنى المرور الجديد، والارتقاء بالتجمعات غير الحضرية.

وأضاف أنه من المقرر أن يركز المخطط الإستراتيجي على التوأمة المكانية خلال مراحل التخطيط في ضوء التكامل الوظيفي بين مدن المحافظة ونطاقاتها الإقليمية واستغلال الموارد الطبيعية الغنية في المدينة، بشكل يساعد على خلق بؤر عمرانية قائمة على قواعد اقتصادية مستدامة ومتنوعة، متوائمة مع الرؤية الإقليمية للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمحافظة بشكل عام.