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صور.. تفاصيل العثور على أنثى حوت نافقة في سواحل كفر الشيخ

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صور.. تفاصيل العثور على أنثى حوت نافقة في سواحل كفر الشيخ صور.. تفاصيل العثور على أنثى حوت نافقة في سواحل كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

04:54 م الجمعة 19 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، سحب أنثى الحوت التي جرى العثور عليها بالقرب من مزرعة بركة غليون السمكية للاستزراع السمكي، إلى داخل المزرعة، ليجري تحنيطها، ودفنها، تمهيدًا للحصول على هيكلها عقب تحللها، بمعرفة الأحياء المائية، لوضعه في معهد البحوث المائية.
كان المحاسب نصر عبدالهادي، مدير عام مركز العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالعثور على أنثى الحوت بشاطئ البحر المتوسط في منطقة ما بين مركزي البرلس ومطوبس.
انتقلت لجنة من معهد علوم البحار بالإسكندرية، والمحمية الطبيعية بالإسكندرية، وكفر الشيخ، لإجراء الفحص، وتبين طولها 12 مترا، و 60 سنتيمترًا، ووزنها 12 طنًا، وجرى سحبها داخل مزرعة غليون السمكية، ودفنها بالطرق الصحية.

وشهدت عملية الدفن وضع طبقة من الجير الحي أسفلها، ووضعها فوق الطبقة الجيرية، ووضع طبقة أخرى من الجير الحي، و تغطيتها بالرمال لضمان عدم حدوث التلوث البيئى‏، مع اتباع الطرق الصحية في عملية الدفن، ليجرى استخراجها بعد تحلل بشكل كامل، لإيداع الهيكل في أحد معاهد الأحياء المائية على غرار حوت 2008.

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